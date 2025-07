Saldi al via, spesa media di 92 euro a testa

Saldi al via oggi in tutta Italia con la sola eccezione della provincia autonoma di Bolzano dove i ribassi inizieranno il 16 luglio. Quest'anno - secondo i calcoli dell'Ufficio Studi di Confcommercio - per l'acquisto di capi scontati ai saldi, ogni famiglia spenderà in media 203 euro - pari a 92 euro pro capite - per un valore complessivo di 3,3 miliardi di euro.

Secondo la Confesercenti - che ha realizzato un sondaggio con Ipsos - 6 italiani su 10 hanno pianificato un acquisto, per un giro d'affari stimabile intorno ai 3,5 miliardi di euro, ma se si considera il dilagare di offerte anticipate e pre-saldi fuori dalle regole, è stimabile che già 6,5 milioni di consumatori abbiano acquistato con lo sconto prima della partenza ufficiale dei saldi.

Federazione Moda Italia-Confcommercio stima che la spesa complessiva in prodotti di moda durante i saldi raggiungerà i 5,6 miliardi di euro, di cui 2,3 miliardi provenienti dai turisti stranieri, con una spesa media pro capite di 120 euro, e 3,3 miliardi dai consumi interni, con una spesa pro capite di 92 euro.