Usa, nessun cambio sulle nostre armi a lungo raggio a Kiev

"Non c'è alcun cambio nella nostra politica" sulle armi a lungo raggio per l'Ucraina. Lo ha detto il portavoce del consiglio nazionale della Casa Bianca, John Kirby. Secondo il New York Times, Joe Biden è "sul punto" di dare all'Ucraina il via libera per usare armi occidentali a lungo raggio all'interno del territorio russo, a patto che non utilizzi armi fornite dagli Stati Uniti bensì degli alleati europei come la Gran Bretagna, che ha già segnalato a Washington l'intenzione di autorizzare Kiev a utilizzare i suoi missili a lungo raggio Storm Shadow.