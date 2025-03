Ursula von der Leyen: supporto rafforzato all'Ucraina dalla coalizione dei Volenterosi

"Ho avuto un incontro molto positivo con la coalizione dei Volenterosi". "E' diventata più grande, più forte e molto determinata". C'è stata "un'ampia discussione su come intensificare il supporto all'Ucraina nel breve termine, finanziariamente e militarmente, le esigenze militari dell'Ucraina che devono essere soddisfatte, ma anche le esigenze finanziarie. E qui posso contribuire dicendo che anticiperemo la parte Ue dei prestiti del G7 per l'Ucraina". Lo annuncia la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un video su X.