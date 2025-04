Universal annuncia il primo parco a tema europeo in Gran Bretagna

Universal costruirà il suo primo parco a tema europeo in Gran Bretagna. Lo ha annunciato il primo ministro britannico Keir Starmer, svelando un mega accordo che potrebbe creare migliaia di posti di lavoro e attrarre milioni di turisti.

"Oggi abbiamo concluso l'accordo su un investimento multimiliardario che vedrà Bedford sede di uno dei più grandi parchi di intrattenimento in Europa", ha affermato Starmer. Non sono state fornite cifre precise per l'accordo che è stato raggiunto con il gigante delle comunicazioni statunitense Comcast, proprietario di Universal, dopo anni di discussioni con i leader del Regno Unito. Il parco dovrebbe aprire nel 2031.

Attualmente ci sono cinque parchi a tema Universal in tutto il mondo. Il primo è stato aperto nel 1964 a Hollywood, basato sugli studi cinematografici originali, seguito da un parco sulla costa orientale a Orlando. Altri tre si trovano in Asia: a Pechino in Cina, a Osaka in Giappone e a Singapore.

Il nuovo parco - ha specificato lo staff di Starmer - creerà circa 28.000 posti di lavoro, di cui 20.000 durante la costruzione, e rappresenterà una introito di 50 miliardi di sterline (64 miliardi di dollari) all'economia del Regno Unito entro il 2055. Si stima che 8,5 milioni di persone visiteranno il parco nel suo primo anno di pianificato per il 2031, rendendolo l'attrazione più grande della Gran Bretagna.

"Non potremmo essere più entusiasti di compiere questo passo molto importante nel nostro piano per creare e realizzare un incredibile parco a tema e resort Universal nel cuore del Regno Unito", ha affermato il presidente di Comcast Mike Cavanagh. Nel 2023, Comcast ha acquistato un sito di 200 ettari di un'ex fabbrica di mattoni, a sud di Bedford, circa 80 chilometri a nord di Londra. Universal ha affermato che collaborerà con college e università locali per formare la prossima generazione di lavoratori del settore alberghiero, con apprendistati e tirocini.

L'intera attrazione avrà come principale rivale Disneyland Paris, che ha dichiarato di aver attirato circa 10,4 milioni di visitatori nel 2023. La notizia dell'accordo arriva solo pochi giorni dopo che il governo ha firmato l'ampliamento del vicino aeroporto di Luton.