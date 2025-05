Unicredit: trimestre record con utile netto in rialzo dell'8,3% a 2,8 miliardi di euro

Unicredit mette a segno il miglior trimestre della storia e sopra le stime con un utile netto in rialzo dell' 8,3% a 2,8 miliardi di euro. I ricavi sono in rialzo del 2,8% a 6,5 miliardi, trainati da commissioni in rialzo del 8,2% a 2,3 miliardi che hanno più che compensato la riduzione del margine di interesse a 3,5 miliardi di euro.

"UniCredit ha registrato una straordinaria serie di risultati nel primo trimestre, superando le attese in tutte le metriche finanziarie e ampliando il divario positivo rispetto ai concorrenti. Abbiamo conseguito i migliori risultati della storia di UniCredit e il diciassettesimo trimestre consecutivo di crescita redditizia", ha commentato il ceo Andrea Orcel. "Tali premesse - ha aggiunto - ci rendono sia fiduciosi nell'aumentare la nostra guidance per l'utile netto e per la distribuzione del 2025, sia convinti della nostra ambizione per il 2027".