Operaio si accascia e muore in un cantiere nel Frusinate

Secondo morto in un cantiere in tre giorni nella provincia di Frosinone. È accaduto ad Atina, dove un operaio di 58 anni addetto alla realizzazione della nuova rete a fibra ottica lungo via Randolfi ha avuto un malore e si è accasciato. È accaduto intorno alle 10 ed in pochi minuti è arrivato il personale sanitario del 118 di Cassino per rianimarlo e prestargli i primi soccorsi. Ma tutto è stato inutile: l'uomo è morto nel cantiere. I carabinieri di Atina hanno effettuato i rilievi per ricostruire nei dettagli l'accaduto.