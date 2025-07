Unicef, raddoppiato numero bambini malnutriti nel nord Darfur

Il numero di bambini gravemente malnutriti nel Nord Darfur è raddoppiato tra gennaio e maggio rispetto allo stesso periodo del 2024, mentre incalza il conflitto in tutto il Sudan e si diffondono epidemie. Lo denuncia l'Unicef rilevando un aumento del 46% del numero di bambini curati per malnutrizione acuta grave (Sam) in cinque Stati del Darfur in Sudan nel periodo. Solo nel Nord Darfur, nei primi cinque mesi di quest'anno, più di 40.000 bambini hanno avuto accesso alle cure, il doppio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

In 9 località su 13, il tasso di malnutrizione acuta ha superato i livelli di emergenza stabiliti dell'Oms. Nella località di Yasin nel Darfur orientale, l'indagine condotta all'inizio della stagione magra a maggio mostra che il tasso globale di malnutrizione acuta - che comprende la malnutrizione acuta, grave e moderata - ha raggiunto il 28%. Se questo numero salirà al 30%, si raggiungerà una delle tre soglie critiche utilizzate per determinare una carestia. "Questi dati indicano una catastrofe sempre più grave per i bambini se non verranno intraprese azioni urgenti, in un Paese in cui la carestia si sta già verificando in diverse aree.

"I bambini del Darfur sono affamati dal conflitto e tagliati fuori dagli aiuti che potrebbero salvarli", ha dichiarato Sheldon Yett, Rappresentante dell'Unicef per il Sudan. "Anche prima che la stagione magra prenda pienamente piede, questi numeri sono pericolosamente alti e probabilmente peggioreranno senza un rapido intervento umanitario. Questo è il momento della verità: le vite dei bambini dipendono dal fatto che il mondo scelga di agire o di guardare altrove". E la situazione - avverte - è altrettanto allarmante in altre parti del Paese.

L'Unicef chiede in particolare, e "urgentemente" alle parti in conflitto di garantire l'accesso degli aiuti, e alla comunità internazionale di sostenere pienamente la risposta umanitario e assicurare catene di approvvigionamento senza interruzione per gli alimenti terapeutici e gli aiuti medici. Ma soprattutto 200 milioni di dollari aggiuntivi per quest'anno per sostenere ed espandere i servizi nutrizionali essenziali, comprese le cure per la malnutrizione acuta grave e la distribuzione di alimenti terapeutici.