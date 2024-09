Ue, via ultime misure restrittive in Sardegna

Con il supporto unanime degli Stati membri dell'unione europea durante la riunione del Comitato PAFF (Piante, Animali, Alimenti e Mangimi) tenutasi oggi a Bruxelles, la Commissione Europea ha deciso di abrogare le ultime misure restrittive ancora in vigore in Sardegna per via della Peste suina africana. Lo rende noto la Regione sarda in una nota. La devastante malattia dei suini per oltre quarant'anni ha martoriato l'Isola e da qualche tempo sta causando grandissimi problemi in numerose regioni italiane, in Europa e in molte altre aree del mondo.