Ue chiede a Apple di aprire il sistema operativo iOS

La Commissione europea interviene su Apple ai sensi del regolamento sui mercati digitali (Dma). La Mela dovrà garantire che parti terze possano funzionare con il sistema operativo mobile iOS e dovrà rispondere alle richieste di interoperabilità da parte degli sviluppatori e di parti terze. La Commissione europea spiega in una nota di aver avviato due procedimenti per specificare gli obblighi di interoperabilità di Apple ai sensi del Digital markets act. Il primo procedimento si concentra su diverse funzionalità e caratteristiche di connettività iOS, usate principalmente per e dai dispositivi connessi, come ad esempio smartwatch, cuffie e visori per realtà virtuale. Le aziende che offrono questi prodotti dipendono dall'interoperabilità effettiva con gli smartphone e i loro sistemi operativi, come iOS. La Commissione intende specificare in che modo Apple fornirà un'interoperabilità effettiva con funzionalità quali notifiche, associazione di dispositivi e connettività. Il secondo procedimento si concentra sul processo che Apple ha predisposto per soddisfare le richieste di interoperabilità presentate da sviluppatori e terze parti per iOS e iPadOS. È fondamentale, spiega la Commissione europea, che il processo di richiesta sia trasparente, tempestivo ed equo in modo che tutti gli sviluppatori abbiano un percorso efficace e prevedibile verso l'interoperabilità e siano in grado di innovare. Bruxelles concluderà l'iter entro 6 mesi dalla sua apertura.