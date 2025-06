50 anni di Talking Heads: Saoirse Ronan protagonista nel video di "Psycho Killer"

50 anni fa i Talking Heads debuttavano a Cbgb: per celebrare l'anniversario del primo concerto della band di Stop Making Sense è stato pubblicato un video di "Psycho Killer" con Saoirse Ronan di Atonement, Brooklyn, Piccole Donne e Lady Bird in quella che il regista candidato agli Oscar Mike Mills ha definito una "performance atletica di emozioni".

Né la psicosi né l'omicidio sono i veri temi del clip che mette al centro una giovane donna intrappolata nelle frustrazioni e nelle ansie della quotidianità. Il video copre 13 giorni nella vita estremamente ripetitiva di Saoirse che si sveglia e va al lavoro in ufficio attraversando una gamma di stati d'animo che vanno dall'indifferenza al dolore, dalla rabbia a una sorta di pace e che passano inosservati alle altre persone con cui interagisce. Ci sono voluti due giorni e un budget ridotto all'osso per girare il video: "Saoirse riusciva a essere completamente selvaggia e portare l'intensità alle stelle, e poi diventare sottilissima e arrivare a rappresentare tutte quelle emozioni in modo molto autentico. Ancora non capisco come abbia fatto a non accartocciarsi una volta arrivata alla fine", ha detto Mills a Variety paragonando il lavoro della star americana-irlandese a quella di Buster Keaton: "E' una straordinaria attrice da cinema muto".

Il track originario della band di David Byrne usci' nel 1977 ma il video e' stato girato per ricordare la prima volta che il gruppo suono' dal vivo il 5 giugno 1975 nel club della Bowery che ha sua volta ha chiuso nel 2006: David Byrne (voce e chitarra), Tina Weymouth (basso) e Chris Frantz (batteria) si esibirono per 'aprire' un concerto dei gia' noti Ramones in una serie di brani originali che, oltre a Psycho Killer, includeva The Girls Want to Be With the Girls e I Want to Live. A quell'epoca i Talking Heads erano ancora un trio: Jerry Harrison si unì nel 1977, anno in cui usci' il primo album, Talking Heads: 77 che includeva per l'appunto Psycho Killer.

I membri della band hanno dato l'imprimatur. "Gli e' piaciuto il mio concept e abbiamo fatto uno Zoom con tutti e quattro, che per me è stata la cosa più snervante in assoluto. Quel disco è stato incredibilmente importante per me — loro erano i miei eroi quando avevo 14 o 15 anni, e lo sono ancora. Ero nervoso, confuso e onorato che avessero apprezzato la mia idea fin da subito, credo perché non riduceva la canzone a qualcosa di banale", ha detto Mills. "Questo video rende la canzone più bella. Amiamo ciò che questo video non è: non è letterale, inquietante, sanguinoso, fisicamente violento o scontato", hanno confermato a loro volta i Talking Heads che si sono sciolti ufficialmente nel 1991 anche se la separazione effettiva era iniziata già tre anni prima.

La band si è recentemente riunita per promuovere la riedizione del 2023, curata da A24, dell'amatissimo film-concerto Stop Making Sense. Per celebrare lo studio aveva pubblicato un album tributo intitolato Everyone's Getting Involved: A Tribute To Talking Heads' Stop Making Sense, che ha coinvolto nella strana e meravigliosa dimensione musicale del gruppo artisti tra cui Lorde, Paramore e Miley Cyrus.