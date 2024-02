Tucker Carlson, 'intervisterò Vladimir Putin'

Tucker Carlson, l'ex giornalista di Fox News che da alcuni giorni si trova a Mosca, ha annunciato questa sera che intervisterà il presidente russo Vladimir Putin. Carlson ha detto che l'intervista potrà essere vista per intero e gratuitamente sul suo sito, TuckerCarlson.com, mentre Elon Musk ha promesso che "non bloccherà l'intervista quando sarà postata su X, e per questo gli siamo grati".