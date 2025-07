Lavoravano 'in nero' due dei tre operai morti a Napoli

Due dei tre operai che sono morti ieri a Napoli per il ribaltamento di un montacarichi lavoravano al nero. Trova conferma in fonti investigative la notizia anticipata da alcuni media, tra cui Il Mattino e la Repubblica. Il rispetto delle normative di sicurezza è uno degli aspetti dell'indagine della Procura di Napoli. Si cerca conferma anche a un particolare importante: gli operai non indossavano caschi e non erano allacciati a cinture di sicurezza che avrebbero impedito la caduta nel vuoto.