Trump, Prigione? Non mi tocca affatto

Donald Trump, in un'intervista televisiva concessa a Megyn Kelly, otto anni dopo il loro celebre scontro, ha affermato: "L'idea di una prigione non mi tocca affatto". Inoltre, ha espresso la sua opinione su Joe Biden: "No, non è affatto troppo vecchio, è gravemente incompetente". Sostenendo che alcune persone sono state "fenomenali" e grandi leader anche nei loro ottanta anni, come Churchill, mentre altre perdono colpi "a quaranta e cinquanta anni", sembra che Trump volesse neutralizzare eventuali obiezioni anche sulla sua età (77 anni, contro gli 80 di Biden). L'ex Presidente ha poi parlato anche di sua moglie: "Riesci a credere che non abbiano mai messo Melania sulla copertina di Vogue dopo che sono entrato in politica? Ma ci hanno messo Karine Jean-Pierre (la portavoce della Casa Bianca, ndr). È così triste, ma a lei non interessa". Quando Kelly ha chiesto perché la gente fraintenda la moglie di Trump, lui ha risposto: "Penso che parte della bellezza sia quel mistero. Non ha bisogno di essere là fuori (per essere intervistata). Ha fiducia. Ha molta fiducia in se stessa".