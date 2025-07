Circoscritto l'incendio a Toledo, bruciati 3.200 ettari

E' stato circoscritto, anche se non è ancora sotto controllo, il vasto incendio che si è sviluppato ieri intorno alle 15 a Mentrida (Toledo), in Castiglia La Mancia, e che si è esteso alla comunità di Madrid, provocando un'enorme nube di fumo e cenere che ha raggiunto la capitale e l'attivazione dell'allerta della protezione civile alla popolazione per rischio molto elevato nelle due regioni. Lo riferisce sui canali social l'Unità di emergenza dell'esercito, impegnata con 125 militari, 42 veicoli e 3 droni nello spegnimento delle fiamme, assieme a 13 squadre di vigili del fuoco e delle brigate forestali della Comunità di Madrid, affiancate da una decina di mezzi aerei.

L'evoluzione dell'incendio ha consentito il rientro nelle abitazioni di una cinquantina di abitanti che erano stati evacuati da 150 case in un'area residenziale di Calypo Fado a Casarrubios del Monte (Toledo). Riaperta la circolazione anche sull'autostrada S-5 e la nazionale R-5 che era stata interrotta per le fiamme.

L'incendio ha finora distrutto almeno 3.200 ettari di terreni agricoli e superficie forestale a Castiglia la Mancia e nella Comunità di Madrid, riferiscono i vigili del fuoco su X.