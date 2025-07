Terremoto a Napoli, magnitudo 4.0

E' di magnitudo 4.0 il terremoto avvertito distintamente a Napoli alle 9.14. Lo rende noto, interpellata dall'Ansa, Francesca Bianco, direttrice del dipartimento Vulcani dell'Ingv. L'epicentro nell'area di Bagnoli, in piena caldera flegrea.

Molta la paura tra i residenti a Napoli per il terremoto, registrato a una profondità di 3 chilometri secondo quanto scrive il sito dell'Ingv. "Porte e balconi hanno cominciato a sbattere e i lampadari a oscillare in modo sensibile", una delle testimonianze raccolte in questi minuti. Molte le segnalazioni sui social. Diverse persone si sono riversate in strada.

Dopo la scossa delle 9.14 ne sono seguite due di intensità più bassa, pari a 1,5. Il 30 giugno scorso la magnitudo fu del 4.6, il massimo della storia della crisi dei Campi Flegrei, alla pari con quella del 13 marzo precedente.