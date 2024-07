Trovata morta, compagno ha ignorato per ore richieste aiuto

E' morta dopo un'agonia durata ore, durante le quali, malgrado ferita, ha chiesto aiuto via telefono - con messaggi in chat e telefonate - tutte ignorate dal compagno di nazionalità russa. La vittima, Marta Maria Ohryzko, 32enne ucraina è stata ritrovata senza vita domenica mattina dai carabinieri della stazione di Barano di Ischia, nella zona del Vatoliere. Il corpo era in una scarpata a poca distanza dalla roulotte in cui abitava con il convivente che ha allertato i soccorsi e che è stato sottoposto a fermo dai militari dell'arma e dai pm della sezione "fasce deboli" della Procura di Napoli con l'accusa di maltrattamenti.