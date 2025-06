Tragedia a Graz: Sparatoria in una scuola austriaca, nove morti

E' salito a nove morti, tra cui l'attentatore, il bilancio ancora in aggiornamento della sparatoria in una scuola di Graz in Austria dove si registrano anche un "numero di feriti gravi a due cifre": tra le vittime ci sono sia insegnanti sia studenti. Lo riporta il Krone Zeitung parlando di una delle "peggiori sparatorie nella storia del Paese". L'autore della sparatoria si sarebbe suicidato in bagno dopo aver compiuto il gesto. Il Ministro degli Interni Gerhard Karner si sta recando sul posto.