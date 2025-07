Tennis: Atp Washington, fuori Cobolli e Arnaldi

Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi non superano gli ottavi di finale nel torneo Atp 500 di Washington. Il 23enne fiorentino n.18 al mondo Cobolli ha perso 6-1 6-4 contro il 27enne statunitense Frances Tiafoe, 11mo della classifica Atp. Il 24enne sanremese Arnaldi (n.44) è stato invece battuto 6-3 6-4 dal 27enne americano n.4 al mondo Taylor Fritz. Cobolli e Arnaldi erano gli ultimi azzurri in tabellone nel singolare di Washington. Nel doppio sono invece in semifinale Simone Bolelli e Andrea Vavassori.