"Gli Stati Uniti respingono fermamente il piano" del presidente francese "Emmanuel Macron di riconoscere uno Stato palestinese all'Assemblea generale delle Nazioni Unite", afferma Marco Rubio. "Questa decisione sconsiderata non fa che alimentare la propaganda di Hamas e ostacola la pace. E' uno schiaffo in faccia alle vittime del 7 ottobre", aggiunge il segretario di Stato americano su X.