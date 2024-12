Timothée Chalamet e James Mangold a Roma per l'anteprima di A Complete Unknown

Timothée Chalamet, Edward Norton e Monica Barbaro, assieme al regista, sceneggiatore e produttore James Mangold, saranno a Roma venerdì 17 gennaio all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per presentare l'anteprima italiana del film Searchlight Pictures A Complete Unknown sulla storia vera dietro l'ascesa di Bob Dylan, che arriverà il 23 gennaio nelle sale italiane. Lo annuncia The Walt Disney Company Italia in collaborazione con Fondazione Musica per Roma.

L'Auditorium Parco della Musica di Roma ospiterà un red carpet esclusivo nella Cavea prima della proiezione che avverrà in sala Sinopoli. L'anteprima rientra tra le attività promosse dalla Fondazione Musica per Roma nel corso dell'anno e dedicate al cinema.

Sullo sfondo di una vibrante scena musicale e di tumultuosi sconvolgimenti culturali della New York dei primi anni '60, un enigmatico diciannovenne del Minnesota arriva nel West Village con la sua chitarra e un talento rivoluzionario, destinato a cambiare il corso della musica americana. Mentre stringe i suoi legami più profondi durante l'ascesa verso la fama, cresce la sua irrequietezza nei confronti del movimento folk e, rifiutando di essere etichettato, compie una scelta controversa che risuona culturalmente in tutto il mondo.

Timothée Chalamet interpreta e dà voce a Bob Dylan in A Complete Unknown di James Mangold, l'elettrizzante storia vera dietro l'ascesa di uno dei cantautori più iconici della storia. Searchlight Pictures presenta A Complete Unknown, diretto dal candidato all'Oscar James Mangold (Quando l'amore brucia l'anima - Walk the Line, Le Mans '66 - La grande sfida).

Il film, basato sul libro "Il giorno che Bob Dylan prese la chitarra elettrica" edito in Italia da Vallardi, è interpretato dal candidato all'Oscar e al Bafta Timothée Chalamet insieme al candidato all'Oscar e al Bafta Edward Norton (Fight Club, Birdman), Elle Fanning (The Great, Maleficent), Monica Barbaro (Top Gun: Maverick), Boyd Holbrook (Logan - The Wolverine, The Bikeriders), Dan Fogler (Animali fantastici e dove trovarli, The Walking Dead), Norbert Leo Butz (L'amore secondo Dan), e Scoot McNairy (Argo, 12 anni schiavo).