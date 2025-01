La legge che entrerà in vigora alla mezzanotte americana del 19 gennaio "ci costringerà a rendere" l'app "temporaneamente non disponibile. Stiamo lavorando per ripristinare il nostro servizio negli Stati Uniti il prima possibile e apprezziamo il vostro sostegno". Lo afferma TikTok in un aggiornamento. Lo stop scatterà fra qualche ora. Donald Trump ha detto che valuterà una proroga di 90 giorni per il divieto.