Tesla: crollo delle vendite in Europa ad aprile, immatricolazioni giù del 52,6%

Crollano ancora le vendite di Tesla in aprile in Europa: le immatricolazioni sono 5.475, a fronte delle 11.540 di un anno fa, in calo del 52,6%, con la quota di mercato che passa dall'1,3% allo 0,6%.

Da inizio anno l'azienda guidata da Elon Musk ha venduto 41.677 auto, il 46,1% in meno dello stesso periodo del 2024. La quota di mercato scende dal 2,1% all'1,1%.

Il mercato dell'auto dell'Europa Occidentale (Ue+Efta+Regno Unito) chiude il primo quadrimestre dell'anno in modo stabile rispetto al 2024. In aprile le immatricolazioni sono state 1.077.186, lo 0,3% in meno dello stesso mese dell'anno scorso. Nel quadrimestre sono 4.459.087, in calo dello 0,4% sull'analogo periodo del 2024.

Guardando alla sola Ue, nei primi quattro mesi del 2025 - sottolinea l'Acea - le vendite di auto elettriche a batteria sono cresciute del 26,4%, raggiungendo le 558.262 unità, il 15,3% del totale Ue. I veicoli ibridi hanno registrato un aumento del 20,8%, conquistando il 35,3% del mercato e restano la scelta preferita dai consumatori Ue.