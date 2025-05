Tempeste di sabbia colpiscono i Paesi arabi: allerta per visibilità e vie respiratorie

Un'ondata di tempeste di sabbia e condizioni meteorologiche instabili sta colpendo diversi Paesi arabi a partire da ieri, innescando allerte ufficiali di scarsa visibilità e pericolo per le vie respiratorie destinate a protrarsi almeno fino a metà settimana. Lo riportano alcuni media arabi e l'agenzia Anadolu.

Secondo i meteorologi, si prevede che le condizioni turbolente, causate da forti venti che trasportano polvere e detriti, persisteranno forse fino alla fine della settimana negli Emirati Arabi Uniti, in Arabia Saudita, in Qatar, in Kuwait, in Siria e in Iraq.

Negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita il Centro Nazionale di Meteorologia ha segnalato due tempeste, e impressionanti immagini amatoriali sono state postate sui social. Il centro meteo degli Emirati ha previsto forti venti da nord-ovest che solleveranno polvere e sabbia e ridurranno la visibilità negli Emirati Arabi Uniti per i prossimi due giorni, con temperature in calo fino a domani, secondo un video pubblicato su X.

I residenti sono stati invitati a seguire le direttive delle autorità evitando l'esposizione diretta alla polvere in sospensione.

Interessati anche i luoghi sacri della Mecca e Medina. I venti costieri agiteranno anche il mare, con una parziale sospensione delle attività marittime nelle acque dei Paesi interessati.