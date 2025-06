Tajani, nessun rischio per i militari italiani nella regione

"Le basi italiane non sono coinvolte negli attacchi o nelle operazioni in corso in Medio Oriente. Al momento non risultano pericoli per i nostri militari": lo ha rassicurato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della commemorazione dei 40 martiri a Gubbio. "Abbiamo trasferito in Kuwait un contingente di carabinieri che si trovava a Baghdad, vicino all'aeroporto" ha aggiunto.

"Gli altri militari italiani presenti nell'area del Golfo e in Iraq - ha detto ancora Tajani - restano sotto stretta sorveglianza e non corrono rischi immediati".