Tajani, lavoriamo per cessate il fuoco in Libano e a Gaza

"Stiamo lavorando per un cessate il fuoco in Libano e a Gaza. Questa è la priorita' dell'Italia e del G7". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Ne ho parlato a lungo ieri anche col ministro degli Esteri dell'Iran cercando di convincerlo a darci una mano facendo pressione sugli Hezbollah affinche' cessino gli attacchi contro Israele", ha aggiunto. "Noi parleremo con Israele affinchè non si pensi a un attacco via terra in Libano. Bisogna certamente dar vita a una nuova frontiera terrestre, così è stato fatto per la frontiera marittima, tra Israele e il Libano".