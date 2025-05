Generali: Fabrizio Palermo alla guida del comitato parti correlate, valutazioni su offerta Mediobanca

Il cda di Generali ha istituito i comitati interni nominandone i componenti. La presidenza del comitato parti correlate è stata affidata a Fabrizio Palermo.

Riguardo all'offerta di scambio volontaria promossa da Mediobanca su Banca Generali, il consiglio di amministrazione ha preso atto degli elementi e delle condizioni dell'offerta e ha definito un processo e una calendarizzazione dei lavori "volti a consentire di comprendere e valutare in dettaglio i termini dell' offerta e il relativo portato e, così, al consiglio di amministrazione di assumere ogni propria determinazione, anche ai fini della tempestiva informativa dovuta in ragione delle caratteristiche dell'operazione proposta e della rilevanza per il mercato delle valutazioni della società".