Italia presenta quinta richiesta di modifica del Pnrr alla Commissione Ue

Il 21 marzo l'Italia ha presentato alla Commissione Ue una quinta richiesta di modifica del Pnrr. Lo conferma all'ANSA un portavoce dell'esecutivo Ue. La richiesta "include, tra l'altro - spiegano fonti della Commissione -, modifiche tecniche relative a tappe e obiettivi della settima richiesta di pagamento, nonché qualsiasi altra proposta giustificata dai requisiti del regolamento". "Per il momento, la Commissione non ha ricevuto alcuna richiesta di spostare o trasferire alcuni obiettivi/traguardi dal Pnrr alla Politica di coesione". In settimana Openpolis ha segnalato che sul sito della Commissione risulta la richiesta di revisione.