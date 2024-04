Superbonus, allo studio controlli dei Comuni, deroghe Onlus

Coinvolgere, su base volontaria, i Comuni nei controlli ai cantieri del Superbonus. E' questa, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, l'idea che ha preso forma nella commissione Finanze del Senato e che si sta studiando come emendamento al dl Superbonus. L'idea è di garantire ai Comuni un ritorno economico pari al 30% (questa la percentuale su cui ci si sta orientando) dell'eventuale recupero. Tra gli emendamenti in preparazione, poi, diverse proposte della maggioranza e delle minoranze prevedono deroghe per zone colpite dal sisma e alluvione e per il Terzo settore. Su questo, si spiega, è in corso una valutazione del Mef