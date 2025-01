Strage di contadini in Nigeria: jihadisti uccidono 40 persone nello stato di Borno

Almeno 40 contadini sono stati uccisi dai jihadisti nello stato di Borno, nel nord-est della Nigeria, epicentro dell'insurrezione jihadista di Boko Haram e del suo rivale, lo Stato Islamico nell'Africa occidentale. Lo ha affermato un funzionario governativo.

Ieri sera, i combattenti dello Stato islamico nell'Africa occidentale (Iswap l'acronimo in inglese) hanno radunato decine di contadini nella città di Dumba, sulle rive del lago Ciad, e li hanno uccisi a colpi di arma da fuoco, ha affermato in una nota Usman Tar, Commissario per l'informazione dello Stato di Borno.