Stoltenberg a Kiev, vertice con Zelensky

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg è a Kiev dove ha avuto un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha annunciato il portavoce della Nato. "E' un onore essere di nuovo a Kiev, capitale della grande nazione dell'Ucraina. Oggi le forze ucraine stanno avanzando, stanno guadagnando gradualmente terreno", ha detto il segretario generale della Nato da Kiev. "Kiev lotta per la sua gente, per la libertà, Mosca è mossa dall'imperialismo", ha sottolineato. Il segretario dell'Alleanza atlantica ha poi assicurato che saranno 'consegnati a Kiev carri armati Abrams' e sistemi missilistici di difesa e addestramento piloti F-16. "Gli alleati della Nato continuano a fornire supporto alla vostra difesa per aiutarvi a respingere l'invasione. Come negli ultimi giorni i carri armati Abrams, sofisticati sistemi missilistici e difese aeree, nonché l'addestramento per i piloti F-16", ha rilevato Stoltenberg. "Si tratta di uno sforzo collettivo da parte di tutti gli alleati nativi con equa condivisione degli oneri di quasi 100 miliardi di euro, circa la metà è arrivata dagli Stati Uniti e l'altra metà dagli alleati europei della Nato e dal Canada", ha aggiunto.