Steinmeier, duro per un presidente tedesco venire a Marzabotto

"Signore e Signori, è un cammino difficile venire come Presidente Federale tedesco in questo luogo dell'orrore e parlare a Voi. Ma sono profondamente grato per il Vostro invito, stimate cittadine e stimati cittadini di Marzabotto e dei comuni limitrofi. E ringrazio Lei, caro Presidente Sergio Mattarella, per la possibilità di percorrere anche oggi assieme questo cammino, di essere venuti assieme qui dopo la Sua visita di Stato in Germania". Lo afferma il presidente federale tedesco Frank-Walter Steinmeier nel suo discorso in occasione dell'anniversario di Marzabotto.