Israele appoggia il piano USA per aiuti umanitari a Gaza, Hamas sotto accusa

Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar ha dichiarato che "Israele sostiene pienamente l'iniziativa americana di distribuzione di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, che non prevede la partecipazione diretta di Israele". "Israele sostiene pienamente il piano dell'amministrazione Trump presentato venerdì dall'ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee", ha aggiunto.

Sa'ar ha incontrato oggi l'omologo tedesco Johann Wedepohl e, in una conferenza stampa congiunta, ha dichiarato che "solo Hamas è responsabile della guerra e della sua continuazione. Lo Stato terrorista Hamas deve cessare di esistere. Altrimenti, Hamas continuerà a essere un incubo, per la sicurezza di Israele e per la stabilità dell'intera regione".

Wedepohl ha risposto: "È chiaro che Gaza fa parte del territorio palestinese. Il conflitto nella Striscia non può essere risolto con mezzi militari, la soluzione politica deve essere al centro".