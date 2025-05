Egitto sospende nomina nuovo ambasciatore a Tel Aviv in risposta all'operazione Carri di Gedeone

Una fonte del ministero degli Esteri egiziano ha dichiarato a Ynet che il Cairo ha deciso di non nominare un nuovo ambasciatore a Tel Aviv, dopo che Israele ha annunciato la sua intenzione di estendere i combattimenti contro Hamas nella Striscia di Gaza nell'ambito dell'operazione Carri di Gedeone. Ha inoltre osservato che è stato deciso di non approvare la concessione delle credenziali all'ambasciatore israeliano in Egitto, Uri Rotman, che è stato recentemente nominato a tale incarico dal governo e che di fatto si trova ancora in Israele.