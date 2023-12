Spread Btp-Bund poco mosso, rendimento al 3,92%.

Il spread Btp-Bund ha chiuso poco mosso a 173 punti base, registrando un'altra seduta positiva per i titoli di Stato dell'eurozona, i cui rendimenti sono in calo in seguito a un quadro dell'inflazione in forte rallentamento e alle crescenti aspettative per un taglio dei tassi da parte della Bce nel 2024. Il rendimento del decennale italiano si è attestato sotto il 4%, chiudendo in calo di oltre cinque punti base, al 3,927%.