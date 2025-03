Spread Btp-Bund in rialzo a 114 punti, calano i rendimenti

Avvio in rialzo per lo spread tra Btp e Bund, con il differenziale di rendimento tra i due titoli decennali che si apre di due punti base, a quota 114. In calo invece i rendimenti, con quello del Btp che scende di 4 punti base, al 3,804%, e quello del Bund di 6 punti, al 2,663%, mentre sul mercato tornano a crescere le scommesse tagli dei tassi più incisivi da parte delle banche centrali per stimolare un'economia che verrà penalizzata dai dazi americani.