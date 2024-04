Speaker Camera, presidente della Columbia deve andarsene

Lo Speaker della Camera Mike Johnson vuole le dimissioni della presidente della Columbia University Minouche Shafik. Johnson ha preannunciato che formalizzerà la richiesta oggi in un incontro alla Columbia con gruppi di studenti ebrei. In una intervista prima di partire per New York lo Speaker ha detto che la Shafik è stata una leader "debole e inetta" e ha aggiunto: "Non possono neanche garantire la sicurezza degli studenti ebrei? Cosa si aspetta che facciano? Che scappino e stiano a casa e saltino le lezioni? E' follia". Ieri la Columbia University aveva offerto agli studenti che non si sentissero sicuri al campus di partecipare alle ultime lezioni dell'anno accademico in remoto. "Quel che vediamo nei campus in tutto il paese è disgustoso e inaccettabile", ha detto ancora Johnson: "Ogni leader, ogni politico, ogni cittadino che abbia una coscienza deve alzare la voce e dire che in America non siamo così".