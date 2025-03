Sospensione delle forniture di armi USA all'Ucraina: Peskov vede un'opportunità di pace

La sospensione delle forniture di armi dagli Stati Uniti all'Ucraina, se fosse confermata, "potrebbe davvero spingere il regime di Kiev verso il processo di pace". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dall'agenzia Interfax. "I dettagli devono ancora essere resi noti, ma, se fosse vero, si tratterebbe di una decisione che potrebbe davvero spingere il regime di Kiev verso il processo di pace", ha detto Peskov commentando l'annuncio di Washington sulla sospensione delle forniture militari all'Ucraina.

Il portavoce ha aggiunto "non possono che essere accolte con favore" le dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump di voler portare la pace. "Riceviamo alcune informazioni - ha sottolineato Peskov - sulle azioni proposte in questa direzione. Anche questo non può che essere accolto con favore. Continueremo a osservare come questa situazione si sviluppa nella realtà".