Sophie Primas: perplessità francesi sugli attacchi di Trump a Zelensky

"Non capiamo la logica americana": lo dice la portavoce del governo francese Sophie Primas esprimendo le perplessità di Parigi rispetto agli attacchi mossi da Trump contro Zelensky. Più in particolare, riferisce Primas, nel corso del cdm all'Eliseo Emmanuel Macron ha evocato le "posizioni disparate e spesso poco comprensibili del presidente Trump", di cui "cerchiamo la coerenza nel tempo". "Le dichiarazioni di ieri si iscrivono nello stesso solco. Non capiamo molto bene la logica americana". Il riferimento è alle dichiarazioni in cui Trump accusa Zelensky di aver cominciato la guerra e di essere impopolare nel proprio Paese.