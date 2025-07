Paramount-Skydance, approvata fusione da 8,4 miliardi di dollari

La Federal Communications Commission (FCC) ha approvato la fusione tra Paramount Global e Skydance Media, aprendo la strada alla vendita per 8,4 miliardi di dollari di alcuni dei nomi più importanti dell'intrattenimento tv, tra cui la rete CBS, Paramount Pictures e il canale via cavo Nickelodeon.

La FCC ha accettato di trasferire le licenze di trasmissione di 28 emittenti televisive CBS ai nuovi proprietari, dopo che Paramount ha pagato 16 milioni di dollari per chiudere una causa intentata da Donald Trump in merito a un'intervista di "60 Minutes" con l'allora candidata presidenziale democratica Kamala Harris. Il presidente della FCC, Brendan Carr, ha affermato che l'esame della proposta di fusione da parte dell'agenzia non è collegata alla causa civile.

L'approvazione è arrivata dopo che Skydance e il suo partner d'investimento, RedBird Capital, hanno assicurato alla FCC il loro impegno a favore di un giornalismo imparziale che rappresenti punti di vista diversi. Skydance ha dichiarato che nominerà un difensore civico per valutare i reclami relativi a pregiudizi editoriali o altre preoccupazioni relative alla CBS, al fine di promuovere la trasparenza e una maggiore responsabilità. Anche Paramount ha eliminato le sue iniziative 'Dei' a favore di diversità, equità e inclusione per allinearsi alla posizione dell'amministrazione Trump secondo cui tali politiche di azioni positive sono discriminatorie.