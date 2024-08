Sindaco Bari revoca il secondo assessore in sei giorni

Il sindaco di Bari Vito Leccese ha revocato la delega a Raffaele Diomede (M5s) quale assessore ai Controlli, alla Legalità, alla Trasparenza e all'Antimafia sociale. La decisione dopo la spaccatura interna al M5s, con i due consiglieri eletti del M5s che hanno contestato la nomina di un esterno in giunta. Il 17 agosto scorso un altro assessore, Carlotta Nonnis Marzano, si era dimesssa 24 ore dopo la nomina per alcuni suoi post social, uno in particolare contro il Papa. "Ho rimesso il mandato nelle mani del sindaco Leccese", aveva scritto su Facebook Diomede.