Serie A: Como-Lazio 1-5

Como-Lazio 1-5 (0-2) COMO (4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Kempf, Dossena, Moreno (28' Engelhardt); Braunöder, Mazzitelli (40' st Barba); Strefezza (28' st Cerri), Paz, Fadera (1' st Da Cunha); Cutrone (40' st Gabrielloni) (25 Reina, 3 Sala, 6 Iovine, 15 Fellipe Jack, 57 Feola, 8 Baselli, 58 Mazzaglia, 14 Ali Jasim, 90 Verdi, 11 Belotti). All.: Fabregas. LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic (35' st Gigot), Patric (42' st Lazzari), Gila, Tavares; Guendouzi, Vecino; Isaksen (21' st Pellegrini), Pedro (35' st Tchaouna), Noslin (1' st Dia); Castellanos (35 Mandas, 55 Furlanetto, 13 Romagnoli, 22 Castrovilli, 7 Dele-Bashiru). All.: Baroni. Arbitro: Pairetto di Nichelino Reti: nel pt 28' Castellaons (R), 30' Pedro, nel st 8' Mazzitelli, 27' Patric, 36' Castellanos, 51' Tchaouna Recupero: 2' e 6' Angoli: 3 a 5 per la Lazio Ammoniti: Castellanos, Vecino, Braunöder, Tavares, Isaksen per gioco falloso Espulsi: Braunöder 17' del st per doppia ammonizione, 20' del st Tavares per doppia ammonizione