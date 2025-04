Sergio Mattarella all'Altare della Patria per l'80° anniversario della Liberazione

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è appena arrivato all'Altare della Patria per la deposizione di una corona d'alloro in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile, la Festa della Liberazione di cui ricorre l'ottantesimo anniversario. Il capo dello Stato è stato accolto dal ministro della Difesa Guido Crosetto. Presenti le più alte cariche dello Stato: il presidente del Senato Ignazio La Russa, Lorenzo Fontana, presidente della Camera, la premier Giorgia Meloni ed il presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso.