Secondo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina: 307 militari rimpatriati

La Russia ha reso noto che è avvenuto il secondo scambio di prigionieri, 307 da ciascuna parte, con l'Ucraina. Lo scambio segna la seconda fase di uno scambio record di prigionieri tra Kiev e Mosca. "Il 24 maggio, in conformità con gli accordi russo-ucraini conclusi il 16 maggio a Istanbul, altri 307 militari russi sono stati rimpatriati" dall'Ucraina, ha affermato il Ministero della Difesa russo in una nota, aggiungendo che questi militari si trovano attualmente in Bielorussia, dove stanno ricevendo "assistenza medica e psicologica".