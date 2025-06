Tre persone sono morte in un incendio scoppiato nella notte in un ospedale nella città tedesca di Amburgo. Lo ha dichiarato - come riporta l'agenzia Dpa - un portavoce dei vigili del fuoco, aggiungendo che sono rimaste ferite nel rogo 50 persone, di cui due sono in condizioni critiche. L'incendio è divampato nell'ospedale Marienkrankenhaus, nel quartiere Hohenfeld della città portuale nella Germania nordoccidentale.