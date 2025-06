L'ambasciatrice americana all'Onu Dorothy Shea ha annunciato, come previsto, che gli Stati Uniti porranno il veto su una risoluzione su un cessate il fuoco a Gaza al Consiglio di sicurezza. "Questa risoluzione è inaccettabile per diversi motivi", ha dichiarato la numero uno della missione Usa agli Stati Uniti sottolineando che "per poter andare avanti Hamas e altri terroristi non devono avere un futuro a Gaza".