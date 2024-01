Sarri,'Supercoppa a 4 a Riad? è prendi i soldi e scappa'

"Prendi i soldi e scappa". Cosi' Maurizio Sarri ha definito la formula della Supercoppa, quattro squadre in trasferta a Riad da giovedi. La sua Lazio giochera' venerdi' la semifinale contro l'Inter, all'indomani di Napoli-Fiorentina. "E' il segno di un campionato che ha bisogno di soldi e lo cerca nelle maniere meno opportune. La finale di FA Cup si gioca da 120 anni a Wembley...", l'esordio a Dazn, poi rincarato in conferenza stampa. "Questo è tutto fuorché sport, è 'prendi i soldi e scappa', in maniera miope. La finale di FA Cup si gioca nello stesso posto da 120 anni. Noi si va a elemosinare in giro per il mondo. Con tutti i problemi che ci sono, si fa la Supercoppa a 4... Se il calcio moderno è questo, sono felice di essere vecchio".