"Avanti verso la Pace. E che l'Unione Europea non cerchi di far saltare il tavolo con eserciti o debiti europei per comprare nuove armi". Lo scrive il leader della Lega, Matteo Salvini, su X, postando le ultime dichiarazioni del vicepresidente Usa, J.D. Vance ("Kiev e Mosca hanno presentato proposte per la pace") e del presidente ucraino Volodymyr Zelensky (in merito all'accordo con gli Usa per le terre rare).