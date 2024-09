"Lo Stato può dare delle indicazioni, questo vale anche per l'assicurazione, può dare un consiglio, però non viviamo in uno Stato etico, dove lo Stato impone, dove lo Stato vieta o obbliga a fare". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, parlando ad un evento di Confedilizia a Piacenza, circa l'ipotesi di una assicurazione obbligatoria sulle case contro i danni da maltempo.