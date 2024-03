"Macron con le sue parole rappresenta un pericolo per il nostro Paese e per questo continente. I problemi non sono la mamma e il papà, ma i guerrafondai come Macron. Non voglio lasciare ai miei figli un continente pronto a entrare nella terza guerra mondiale". Lo ha detto il ministro dei Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini intervenendo alla convention del partito Identità e democrazia "Winds of Change" in corso a Roma.