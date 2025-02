"Se dopo tre anni di guerra e morti, si ipotizza un dialogo tra Russia e Ucraina il merito non è sicuramente dell'Europa ma di Trump". Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, ospite alla stampa estera. "La spinta di Trump va presa dal punto di vista positivo, non come competizione", afferma Salvini auspicando ci siano "concreti dialoghi di pace".